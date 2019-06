Reactia lui Gigi Becali dupa ce a aflat ca CSA Steaua mai ramane un an in Liga a 4-a! Patronul FCSB cere ancheta: "E penal, 100% penal ce se intampla"

CSA Steaua a ratat pentru al doilea an la rand promovarea in Liga a 3-a. Echipa Armatei a cedat in Play Off-ul Ligii a 4-a in fata celor de la Carmen, scor 0-1.

CSA Steaua a ratat pentru al doilea an la rand promovarea in Liga a 3-a si va mai juca un an in Liga a 4-a daca va mai avea parte de suport din partea Ministerului Apararii. Formatia ros-albastra a cedat cu 0-1 in fata celor de la Carmen, in Play Off-ul Ligii a 4-a, la finalul meciului izbucnind un scandal monstru: ultrasii Peluzei Sud au intrat pe teren si au sarit sa-i bata pe cei de la Carmen.

Gigi Becali: "E penal ce se intampla acolo"

Gigi Becali, patronul FCSB, cel care se lupta in instanta cu Clubul Sportiv al Armatei pentru denumirea Steaua, a reactionat si el astazi. El a spus la Ora Exacta in Sport ca nu stia de rezultatul de la CSA Steaua - Carmen.

Becali cere ancheta la CSA, spunand ca acolo "se arunca pe apa sambetei banii statului".

"Am vazut azi! Curiozitate: oamenii aia care vorbesc de proiecte sunt nebuni?! Nu isi dau seama ca sunt 100% penali?! Regulamentele spun asa: nu poti sa promovezi in Liga 1 sau daca promovezi trebuie sa o dai in privat.

Pentru ce dai bani de la bugetul statului roman, cand apoi tu trebuie sa o dai unui privat!? Nu te lasa legea altfel! E penal, penal, 100% penal!

Daca pierzi bani, pentru ce tii echipa in Liga a 4-a? Ei ar trebui sa o transfere cu totul, cu jucatori, cu tot.

E nebunie de nebunie! Sa cheltuiesti milioane an de an, sa nu faci profit si sa-i ceri lui Becali despagubiri!", a declarat Becali la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X.

