După venirile lui Ronny Labonne și Eddy Gnahore, Gigi Becali a dezvăluit că există un compartiment pe care îl consideră complet acoperit.

Patronul bucureștenilor a transmis că nu mai are în plan să aducă niciun fundaș central în această perioadă de mercato.

Gigi Becali: „Fundașii centrali nu mă mai interesează”

Becali este convins că FCSB are suficiente soluții în centrul defensivei, mai ales după revenirea lui Joyskim Dawa și Siyabonga Ngezana.

„Fundași centrali nu mă mai interesează. Și-au revenit și panterele (n.r. – Joyskim Dawa și Siyabonga Ngezana). Îl am și pe Mihai Popescu, îl am și pe Mihai Lixandru, Dăncuș, care e bun”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

Campioana României va debuta în noua ediție a SuperLigii vineri, 17 iulie, pe teren propriu, împotriva celor de la FC Argeș. Partida este programată de la ora 21:30 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

La mai puțin de o săptămână distanță, echipa pregătită de Marius Baciu își va începe și parcursul european. FCSB va întâlni formația letonă FK Auda în turul al doilea preliminar al UEFA Conference League, prima manșă fiind programată joi, 23 iulie, de la ora 20:45, LIVE TEXT pe Sport.ro.