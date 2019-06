Gigi Becali a facut oferte pentru doi jucatori din nationala U21! Transferurile BOMBA incercate de FCSB pentru revansa in fata CFR-ului

FCSB a facut oferte pentru doi fotbalisti din nationala U21 a Romaniei, dar fara succes.

FCSB a incercat doua mutari cu adevarat tari pe piata transferurilor, dar planul lui Gigi Becali nu a izbutit. Formatia ros-albastra a incercat sa se intareasca cu internationalii U21 George Puscas si Ionut Nedelcearu. Dezvaluirea a fost facuta chiar de Helmuth Duckadam, presedintele de imagine al FCSB.

Duckadam: "FCSB a facut oferta pentru Puscas"



"Cred ca e greu la nivelul acesta sa mai iei jucatori, pentru ca preturile sunt foarte mari acum. Nu cred, cu toate ca noi am facut o oferta pentru Puscas. Dar baiatul si clubul... ramane in Italia. Mi se pare imposibil sa iei un jucator, cu toate ca la varf avem o problema", a spus Helmuth Duckadam, potrivit ProSport.

Becali l-a vrut si pe Nedelcearu



Celalalt fotbalist dorit de Gigi Becali a fost Ionut Nedelcearu, fost fundas al lui Dinamo. Acesta joaca in prezent in Rusia, la FC Ufa. Nedelcearu are un trecut dinamovist si nu a fost de acord cu mutarea, mai ales ca in Rusia are un salariu destul de bun. El vizeaza un transfer in Vest.