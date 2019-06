Cate milioane de euro a cheltuit CSA Steaua in ultimii doi ani cu sectia de fotbal! Echipa Armatei a ratat de doua ori la rand promovarea din Liga a 4-a in Liga a 3-a

CSA Steaua, echipa de fotbal a Armatei, va juca si in sezonul urmator in Liga a 4-a.

CSA Steaua a ratat doi ani la rand promovarea din Liga a 4-a in cea de-a 3-a! Mai intai, ros-albastrii s-au "lovit" de Rapid, pentru ca in acest sezon sa fie invinsi de Carmen Bucuresti.

Acum, CSA Steaua isi cauta un nou antrenor, dupa ce Marius Lacatus a decis sa demisioneze din functie la finalul Play Off-ului ratat din Liga a 4-a.

Cati bani a cheltuit CSA Steaua in ultimii 2 ani



Pentru a relansa echipa de fotbal, Clubul Sportiv al Armatei a investit multi bani in ultimii doi ani. In ciuda bugetului urias in comparatie cu cel al adversarelor de la nivelul Ligii a 4-a, CSA nu a reusit sa promoveze.

Potrivit publicatiei Puterea, CSA Steaua a investit in ultimele doua sezoane competitionale suma de 9.499.280 RON, adica in jur de 2.100.000 EURO!

"In sezonul competitional 2017/18, echipa de fotbal antrenata de Marius Lacatus a cheltuit pentru "contracte de activitate sportiva" suma de 1.625.683 lei, adica circa 360.000 euro, dar si 2.584.532 lei, aproximativ 580.000 euro, pentru cantonamente, deplasari, cazare, masa si alte cheltuieli, plus inca 255.623 lei, ceea ce inseamna aproape 60.000 euro, pentru echipament de fotbal.

Practic, numai pentru aceste trei capitole s-a cheltuit in primul sezon suma de 4.463.838 RON, adica un milion de euro. Pentru sezonul competitional recent incheiat, echipa Armatei a cheltuit mai putin decat in sezonul precedent, adica doar 2.796.587, adica 620.000 euro", se arata in materialul publicat de sursa citata.

CSA Steaua a avut un buget de 16.000.000 euro pentru toate sectiile in ultimul an.

CSA Steaua cere loc din oficiu in Liga a 3-a



CSA Steaua a ratat promovarea pe teren din Liga a 4-a in Liga a 3-a, dar spera sa o obtina totusi din oficiu.

CSA Steaua a cerut FRF un loc in Liga a 3-a pentru ca are echipa in Liga Elitelor.