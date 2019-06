TRAGERE LA SORTI LIGA CAMPIONILOR | ULTIMA ORA: UEFA a stabilit urnele! Adversare DE FOC pentru CFR Cluj!!!

UEFA a stabilit urnele la sorti pentru tragerea la sorti a turului 1 al preliminariilor Champions League.

Tragerea la sorti a meciurilor din turul 1 al UEFA Champions League va avea loc marti, in jurul pranzului. UEFA a stabilit deja urnele, iar pentru CFR Cluj, campioana Romaniei, poate urma un duel de foc!

Adversari de foc pentru CFR Cluj



CFR Cluj se poate duela in turul 1 al UEFA Champions League cu echipe destul de dificile. Ludogorets, campioana din ultimii ani a Bulgariei, Steaua Rosie Belgrad, care in sezonul trecut al UCL a batut-o pe Liverpool, Astana, formatie la care joaca Dorin Rotariu, AIK Stockholm si Shkendija ii pot iesi in cale lui Dan Petrescu.

Cum arata urnele pentru tragerea la sorti UCL



*echipele al caror nume este ingrosat sunt capi de serie si le vor intalni pe cele al caror nume este scris subtire.