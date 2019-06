ROMANIA U21 - CROATIA U21 | Cel mai mare pericol pentru Ionut Radu e fratele unui fost jucator de la FCSB! Borussia Dortmund vrea sa-l transfere

Romania - Croatia este meciul de debut al echipei lui Radoi la Campionatul European U21. Partida se va disputa marti, ora 19:30.



Una dintre vedetele croatilor este fratele unui fost jucator de la FCSB. Marin Jakolis, fratele lui Antonio Jakolis, are 22 de ani si este anuntat de presa croata drept principalul pericol pentru poarta lui Ionut Radu.

Marin Jakolis poate juca atat ca atacant central, cat si pe banda intr-o formula 4-3-3. Tanarul Jakolis are 182 cm si a marcat pana acum 5 goluri in 12 selectii pentru nationala U21 a croatilor. Jakolis joaca pentru Admira Wacker, in Austria, si a avut un sezon foarte bun in care a prins 23 de meciuri. Datorita acestor evolutii, Marin Jakolis a intrat in vizorul echipelor importante din Bundesliga, Borussia Dortmund fiind clubul care insista cel mai mult pentru transferul sau.

Caleta-Car, Filip Benkovic, Nikola Vlasic, Ivan Sunjic, Alen Halilovic sau Josip Brekalo sunt alte nume importante din nationala Croatiei la care jucatorii lui Radoi trebuie sa fie atenti.