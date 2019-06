ROMANIA U21 - CROATIA U21 | Radoi, pregatit de debutul la EURO! Singurul lucru de care se teme: "Daca vom trece de acest prag, va fi foarte greu sa fim invinsi indiferent de adversar!"

Romania U21 - Croatia U21, marti, ora 19:30.

Romania debuteaza la Campionatul European Under 21 contra Croatiei, teoretic cel mai simplu adversar din Grupa C. "Tricolorii mici" mai sunt in grupa cu Franta si Anglia.

Mirel Radoi, selectionerul nationalei U21, este increzator ca elevii sai vor realiza rezultate notabile intr-o competitie in care Romania nu a mai fost prezenta de 21 de ani. Radoi se teme de un singur lucru: psihicul jucatorilor.

Daca tinerii fotbalisti ai nationalei vor fi puternic din punct de vedere metal, in mod sigur vor face fata fara probleme din punct de vedere tactic si tehnic.

"Sunt sigur ca va fi o partida dificila. Ambele echipe au organizare defensiva foarte buna, dar ambele au jucatori de atac foarte buni. Sper ca dupa meci sa facem fericiti suporterii care vor fi in tribuna. Daca nu se filma de aproape nu iti dadeai seama ca joaca echipele U21 ale Italiei si Spaniei. Se joaca la un nivel incredibil. Ne-am chinuit doi ani sa ajungem aici si ar trebui sa incercam fizic si tactic sa ne ridicam la nivelul unui Campionat European. Singurul lucru de care ma tem e ca baietii sa nu fie coplesiti de emotii si sa nu realizeze unde sunt. Daca vom trece de acest prag, va fi foarte greu sa fim invinsi indiferent de adversar", a declarat Mirel Radoi in cadrul conferintei de presa premergatoare meciului cu Croatia.