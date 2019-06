ROMANIA U21 - CROATIA U21 | "E cea mai grea grupa de la EURO, dar putem fi surpriza Campionatului European!" Cum a reactionat Ianis Hagi cand a fost intrebat despre un viitor transfer

Romania U21 - Croatia U21, marti, ora 19:30.

Ianis Hagi considera ca nationala Romaniei poate fi marea surpriza a Campionatului European U21. Capitanul Viitorului este constient ca Romania are cea mai grea grupa a turneului final, insa are mare incredere in colegii sai.

Hagi jr sustine ca nu resimte presiunea data de numele pe care il poarta si nici nu se gandeste la un posibil transfer dupa acest EURO.

"Pentru asta am luptat in toata campania de calificare, sa ajungem printre cei mai buni. Este cea mai grea grupa de la EURO, dar avem o generatie talentata. Putem fi surpriza Campionatului European. Nu se pune problema sa ne gandim la bani. Ne gandim sa facem performanta si sa facem o tara intreaga fericita. Indiferent unde voi merge si ce voi face, va exista presiune pe mine. M-am nascut cu ea. Iubesc fotbalul si nu o vad neaparat ca pe o presiune. Am un Campionat European in fata, nu-mi sta capul la un transfer. Sunt asteptari mari, vrem sa facem performanta si performanta o faci cu echipele cele mai bune", a declarat Ianis Hagi la conferinta de presa.

Mirel Radoi are o singura teama inainte de startul EURO

Mirel Radoi, selectionerul nationalei U21, este increzator ca elevii sai vor realiza rezultate notabile intr-o competitie in care Romania nu a mai fost prezenta de 21 de ani. Radoi se teme de un singur lucru: psihicul jucatorilor.

Daca tinerii fotbalisti ai nationalei vor fi puternic din punct de vedere metal, in mod sigur vor face fata fara probleme din punct de vedere tactic si tehnic.

"Sunt sigur ca va fi o partida dificila. Ambele echipe au organizare defensiva foarte buna, dar ambele au jucatori de atac foarte buni. Sper ca dupa meci sa facem fericiti suporterii care vor fi in tribuna. Daca nu se filma de aproape nu iti dadeai seama ca joaca echipele U21 ale Italiei si Spaniei. Se joaca la un nivel incredibil. Ne-am chinuit doi ani sa ajungem aici si ar trebui sa incercam fizic si tactic sa ne ridicam la nivelul unui Campionat European. Singurul lucru de care ma tem e ca baietii sa nu fie coplesiti de emotii si sa nu realizeze unde sunt. Daca vom trece de acest prag, va fi foarte greu sa fim invinsi indiferent de adversar", a declarat Mirel Radoi in cadrul conferintei de presa premergatoare meciului cu Croatia.