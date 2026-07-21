După un început bun de meci, Dinamo s-a văzut condusă în urma unui penalty transformat de Rodrigo Martins în finalul primei reprize. ”Câinii” au alergat după golul egalizator și au lovit de două ori bara porții lui Zima, dar fără succes.

Jocul prestat de echipa lui Nuno Campos nu l-a convins pe Dănuț Lupu, care crede că Dinamo va avea o misiune dificilă în acest sezon pentru îndeplinirea obiectivului.

În plus, fostul mare mijlocaș este de părere că antrenorul portughez nu va reuși să-i ducă pe ”câini” la ”următorul nivel”.

Dănuț Lupu: ”Va fi foarte greu pentru Dinamo”

„Îmi doresc, totuși, să reușească să-și îndeplinească obiectivul, ceea ce nu cred, sincer. Eu îmi doresc, dar nu cred că vor reuși să termine pe locul trei sau doi, cum au spus ei.

Eu cred că anul ăsta le va fi foarte greu să-și îndeplinească obiectivul. Eu cred că Dinamo, în afară de timp, mai are nevoie și de niște jucători. Nu cred că va reuși Nuno Campos să facă ce a făcut Kopic. Va fi foarte greu să-l întreacă”, a spus Lupu, într-un interviu pentru PRO TV și Sport.ro.

Pentru Dinamo urmează un meci ”de foc”, primul pe teren propriu în acest sezon, în compania campioanei Universitatea Craiova. În etapa a treia, ”roș-albii” se vor deplasa la Galați pentru meciul cu Oțelul.

De partea cealaltă, Petrolul se va deplasa la Mioveni pentru duelul cu FC Argeș, iar apoi va juca tot în deplasare cu Universitatea Craiova.