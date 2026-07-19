Când poate ajunge Denis Drăguș la FCSB! Turcii au dat vestea

Atacantul român este dorit intens de Gigi Becali la gruparea roș-albastră, însă viitorul fotbalistului este incert având în vedere că este sub contract cu Trabzonspor.

Se pare însă că Drăguș este aproape de plecarea de la Trabzonspor. Deși a ajuns în cantonamentul echipei și se antrenează alături de restul jucătorilor, presa din Turcia susține că internaționalul român nu mai intră în planurile turcilor și scrie că fotbalistul român este pe picior de plecare.

Trabzonspor vrea să îl vândă definitiv pe atacantul român, însă deocamdată nicio ofertă convenabilă nu a venit la adresa clubului pentru Denis Drăguș.

Totuși, turcii grăbesc tratativele și încearcă din răsputeri să îi găsească un nou club fotbalistului român. De altfel, zilele trecute, publicațiile din ”Țara Semilunei” scriau că Trabzonspor nu exclude posibilitatea de a-i rezilia contractul lui Drăguș.

Cert este că oficialii lui Trabzonspor vor ca situația lui Denis Drăguș să fie rezolvată până la finalul cantonamentului din Austria, care este programat în perioada 23 iulie - 2 august.

În acest moment, Trabzonspor efectuează primul stagiu al pregătirii în Turcia.

”Conducerea lui Trabzonspor dorește să reducă la un nivel rezonabil numărul jucătorilor străini din lot, ținând cont și de modificarea regulii privind fotbaliștii străini. În acest context, obiectivul este ca plecările lui Drăguș, Mendy și Lundstram să fie oficializate înainte de încheierea cantonamentului”, au scris cei de la BolgeGundemi.