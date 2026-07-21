Restricții financiare severe pentru Rapidul lui Dan Șucu! FRF, cu ochii pe transferurile giuleștenilor

Restricții financiare severe pentru Rapidul lui Dan Șucu! FRF, cu ochii pe transferurile giuleștenilor Superliga
SPORT.RO
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Rapid se confruntă cu primul an de monitorizare din partea FRF privind fair-play-ul financiar, după pierderile mari din ultimii ani.

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După mai multe sezoane în care investițiile acționarilor nu s-au concretizat în profit, clubul din Giulești este nevoit să își schimbe radical strategia pentru startul stagiunii 2026-2027. În perioada 2019-2025, Rapid a acumulat pierderi de 6,7 milioane de euro, astfel că Dan Șucu și Victor Angelescu au hotărât să reducă semnificativ bugetul destinat achizițiilor de jucători.

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Angelescu
Victor Angelescu / Foto: Captură Interviu PRO TV
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Reguli stricte impuse de FRF în Giulești

În acest moment, Federația Română de Fotbal supraveghează atent cheltuielile echipei. Victor Angelescu a explicat situația în care se află clubul și condițiile pe care trebuie să le respecte în perioada următoare.

„Au fost niște greșeli pe partea sportivă în trecut, iar cei care s-au ocupat de acest lucru nu mai sunt în momentul de față la club. Am investit, în unii jucători s-a investit prost, în alții bine, dar au fost mai multe greșeli. Am investit cinci, șase milioane de euro în jucători și s-ar putea acum să investim 500.000 de euro și să fie mai bine.

Suntem în primul an de monitorizare din perspectiva fair-play-ului financiar, pentru că am cheltuit prea mult. FRF ne monitorizează cheltuielile în acest moment, suntem la început. La început am și vândut mult: Rrahmani, Krasniqi, Horațiu Moldovan”, a spus oficialul giuleștean la Prima Sport.

Plafonul salarial actual nu poate fi depășit, iar Rapid nu are voie să aducă fotbaliști cu remunerații peste media existentă în lot. De asemenea, clubul nu poate cheltui cu mai mult de 20% peste veniturile încasate. Pentru a echilibra balanța, o parte dintre împrumuturile financiare vor fi transformate în capital social.

Oficialul alb-vișiniilor a menționat că, potrivit regulamentului, restricțiile vor fi ridicate din sezonul viitor dacă cerințele actuale vor fi îndeplinite. Acesta a adăugat că și alte formații din Superligă, precum CFR Cluj sau Universitatea Craiova, s-au aflat în situații similare de supraveghere financiară.

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