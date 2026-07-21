Stanciu a deschis scorul pentru Dalian Yingbo (9), în meciul din deplasare cu Henan Songshan Longmen, pe care a învins-o pe 6-5 la loviturile de departajare, după ce scorul a fost 1-1, la finalul prelungirilor.

Yihao Zhong (32) a egalat pentru Henan, iar la loviturile de departajare, Stanciu a transformat primul.

Yunnan Yukun a dispus de Chengdu Rongcheng cu 3-2, la loviturile de departajare, scorul fiind egal, 3-3, după 90 de minute şi prelungiri.

Ioniță, pasă decisivă și gol

Ioniţă a data pasa decisivă la primul gol al gazdelor (24), înscris de Caio Vinicius, iar apoi a marcat în min. 62, din penalty, fiind înlocuit în min. 80.

Pentru Yunnan Yukun, care a jucat din min. 46 în zece oameni, după eliminarea lui Chegui Ye, a transformat la loviturile de departajare internaţionalul român Andrei Burcă, intrat în min. 99.

În sferturi s-a calificat şi Chongqing Tonglianglong, care a dispus cu 2-0 de Qingdao West Coast. Alexandru Cîmpanu a jucat la gazde din min. 46.