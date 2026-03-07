FCSB a cedat pe Arena Națională în fața celor de la Universitatea Cluj, scor 1-3, în ultima etapă a sezonului regulat din SuperLiga. Echipa încheie astfel sezonul regulat pe locul 7, cu 46 de puncte, și va juca în premieră în play-out.

Gigi Becali a făcut anunțul despre MM Stoica

După demisiile antrenorilor Elias Charalambous și Mihai Pintilii, patronul Gigi Becali a confirmat că președintele clubului, Mihai Stoica, rămâne în funcție și va continua să gestioneze clubul „până la moarte”.

”I-am lui MM că dau două milioane și să aducă mijlocaș. Ce vină are el dacă doctorul i-a spus că Ofri Arad e apt și el nici acum nu e?

MM e prietenul meu, fratele meu și va rămâne cu mine până la moarte. Să nu speculați, de-asta specific lucrul ăsta.

Oamenii cu care am fost la război și stăteam în celulă și MM se lupta pentru mine, n-am să uit niciodată”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

Pe lângă Stoica, clubul îl va avea în staff și pe fostul internațional Adrian Ilie, care va conduce departamentul de scouting.

FCSB va începe play-out-ul în premieră după acest sezon, începând cu partida împotriva ultimei clasate, Metaloglobus București.

În urma acestui rezultat, echipa a încheiat sezonul regulat pe locul 7, cu 46 de puncte. „U” Cluj urcă temporar peste FC Dinamo București și ajunge la 54 de puncte.