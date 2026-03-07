Deși a deschis scorul rapid, echipa bucureșteană nu a reușit să mențină avantajul. În minutul 10, Juk Stonajev și-a introdus mingea în propria poartă, iar FCSB a trecut în avantaj. Bucuria gazdelor a durat însă doar până în minutul 24, când Oucasse Mendy a restabilit egalitatea pentru „U” Cluj.

Oaspeții au trecut în avantaj înainte de pauză. Jovo Lukic a marcat pentru 2-1 în minutul 40, iar în repriza secundă Issouf Macalou a stabilit scorul final în minutul 57.

Este doar a treia oară în istorie când FCSB este învinsă de „U” cluj

Rezultatul este unul cu atât mai dureros pentru FCSB, deoarece reprezintă doar a treia înfrângere din istorie în fața „șepcilor roșii” în competițiile oficiale.

Prima victorie a clujenilor datează din 27 octombrie 2007, când s-au impus cu 2-1 pe teren propriu. A doua a venit pe 31 octombrie 2022, tot cu 2-1.

De asemenea, potrivit informațiilor furnizate de Flashscore, este a doar a doua oară în istorie când FCSB nu reușește să înscrie într-un meci oficial cu ardelenii. Ultima dată s-a întâmplat în 2024, într-un 0-0 pe „Cluj Arena”.

În urma acestui rezultat, FCSB încheie sezonul regulat pe locul 7, cu 46 de puncte, ratând play-off-ul pentru prima dată de la introducerea acestui sistem în fotbalul românesc.

De cealaltă parte, „U” Cluj urcă temporar peste FC Dinamo București și ajunge la 54 de puncte, consolidându-și poziția în zona superioară a clasamentului.