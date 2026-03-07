Cristiano Bergodi (61 de ani) reușește un veritabil miracol fotbalistic în acest al 12-lea (!) mandat pe care îl are în România! Pentru că a preluat o formație decăzută și a transformat-o într-o pretendentă la titlu.

Această „metamorfoză“ a fost confirmată și sâmbătă, pe Arena Națională. Aici, Universitatea Cluj s-a „distrat“ cu campioana FCSB: 3-1! Rezultatul a prelungit seria fantastică a ardelenilor: șase victorii consecutive în cupă și în campionat. Atenție: ultimele partide câștigate au fost fără Bergodi pe bancă, în condițiile în care italianul a fost suspendat o lună, după incidentele de la finalul derby-ului cu CFR (2-3).

Revenind la FCSB – Universitatea Cluj (1-3), rezultatul le-a oferit oaspeților un clasament de pus în ramă, înainte de startul play-off-ului. Pentru că, în acest moment, U e la doar cinci puncte de liderul Universitatea Craiova care, ce-i drept, are un meci mai puțin disputat.

Chiar și așa, dacă oltenii vor învinge Rapid în deplasare duminică (ora 20:00), și vor încheia sezonul regulat la opt „lungimi“ de Universitatea Cluj, după înjumătățire, diferența va fi de doar patru puncte. Ceea ce confirmă, încă o dată, că Nistor și compania au o șansă reală la câștigarea titlului, în acest sezon.

De partea cealaltă, FCSB a rămas pe 7, după ultimul meci din sezonul regulat, după cum se poate vedea mai jos.