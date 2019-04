Gigi Becali a depus armele: si-a luat gandul definitiv de la titlu! "CFR se incurca sigur, dar echipa mea nu are forta" Un nou atac subtil la Teja

FCSB si CFR Cluj au remizat in derby-ul etapei trecute din play-off-ul Ligii 1, iar cursa la titlu nu este 100% decisa.

Desi mai are sanse matematice sa castige campionatul, Gigi Becali nu crede ca FCSB are forta sa o faca, cu toateca spune ca CFR Cluj se va incurca sigur in urmatoarele meciuri.

Becali spune ca "e normal" ca FCSB sa bata Viitorul, insa il lauda pe Gheorghe Hagi, despre care spune ca e un antrenor care poate sa faca minuni.

Despre clujeni, patronul FCSB e de parere ca se pot incurca la Sepsi.

"Eu stiu ca CFR se va incurca, problema e ca echipa mea nu are forta, se incurca si ea. E posibil sa se incurce si la Sepsi, vor juca cei de acolo cu mare ambitie. Vor sa-si atraga suporterii de la CFR catre OSK. Noi nu ca putem, e normal sa batem la Viitorul. Doar ca ei au un antrenor care poate sa faca minuni", a spus Gigi Becali la DigiSport.