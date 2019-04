Noul contract de drepturi TV pentru Liga 1! Cati bani iau FCSB, CFR, Craiova si Hagi dupa noua intelegere!

Peste jumatate din veniturile cluburilor din Liga 1 provin de la televiziuni.

Noul contract semnat de Liga pentru vanzarea drepturilor pe urmatorii 5 ani e o veste excelenta pentru patronii echipelor din Romania. Au garantate venituri mult peste calitatea fotbalului pe care il ofera.

Cele 28 de milioane platite pe sezon se impart intre cele 14 echipe din Liga 1 in functie de pozitia ocupata in clasament. Practic, schema din 2017-2018 se mentine. Campioana primeste 3,7 milioane, cu numai 200 000 de euro peste echipa de pe 2. Cea de-a treia clasata ia 3,3 milioane, in timp ce locul 4 e recompensat cu 3 milioane. Nou promovatele iau fiecare 1,5 milioane de euro si isi asigura mult peste 50 % din buget, iar campioana play-out-ului incaseaza 2,6 milioane de euro.



Cum se impart drepturile TV:

Locul 1: 3,7 mil

2: 3,5

3: 3,3

4: 3

5: 2,8

6. 2,6

7: 2,4

8: 2,2

9: 2,1

10: 2

11: 1,8

12: 1,7

Nou promovate: 1,5 fiecare