E TOT UN DU-TE-VINO! Gigi Becali FACE LUMINA in cazul lui Nedelcu: "E pe drum, vine la antrenament! Daca se razgandeste, se duce la ei"

Situatia lui Dragos Nedelcu este inedita.

Mijlocasul declarat ca si plecat in urma cu doua saptamani de patronul FCSB, la MOL Vidi, in Ungaria, in schimbul sumei de doua milioane de euro, s-a razgandit si s-a antrenat cu echipa ros-albastra. Gigi Becali a declarat dupa meciul cu Clinceni ca a plecat ulterior in Ungaria si urmeaza sa faca vizita medicala si sa semneze, iar acum telenovela pare fara sfarsit.

Gigi Becali a confirmat la Digi Sport zvonurile conform carora Nedelcu se intoarce din Ungaria, deoarece nu a mai semnat cu MOL Vidi.

"Nedelcu nu a mai vrut sa semneze! Eu nu oblig pe nimeni sa plece de la echipa. Am acceptat oferta pentru el pentru ca m-am gandit ca vrea sa plece. Nu, e pe drum acum, vine la antrenament maine. Daca se razgandeste se duce si semneaza contractul direct.

L-a sunat Vali Argaseala sa-l întrebe: Astia de la MOL Vidi sunt curiosi ce s-a intamplat: Nea Vali, am vorbit cu tata si m-am razgandit! Oricum, m-am pus de acord, dar mai e valabila intelegerea si mai sunt doua zile la dispozitie.

Nu e nevoie de Nedelcu sa dam 2-3 goluri cu Dinamo", a declarat Gigi Becali la Digi Sport.