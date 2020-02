"Acolo la centrul terenului pun streangul!" Gigi Becali anunta APOCALIPSA la FCSB! Daca ros-albastrii nu o inving pe Dinamo totul se poate termina! Ce a spus Becali inainte de episodul 176 din Derby de Romania

Gigi Becali a vorbit despre meciul cu Dinamo.

Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a vorbit despre derby-ul cu Dinamo de duminica seara si spune ca in cazul in care nu bate Dinamo va lua o masura drastica. Becali a fost foarte nemultumit de egalul facut de echipa sa impotriva celor de la Academica Clinceni si este gata sa recurga la gesturi extreme in cazul in care FCSB nu o va invinge pe Dinamo.

"Daca ne bate Dinamo, acolo pun spanzuratoarea, in mijlocul terenului ma spanzur! Acolo unde se pune mingea! Pe bune, daca ma bate Dinamo, eu la revedere, nu ma mai interesaza nimic, nu mai e nicio perspectiva. Ei sunt in play-out, o echipa de pe locul 9, eu zic sa nu ma bata o echipa de pe locul 9 cand eu vreau titlul inseamna ca nu mai am ce sa caut in fotbal!", a declarat Gigi Becali, la digi.

