"Aveam sete de galerie!" Arde Arena Nationala! Gigi Becali le-a dat bani celor din Peluza Nord pentru o coregrafie de zile mari! Ce a spus patronul ros-albastrilor

Gigi Becali a vorbit despre coregrafia pregatita de Peluza Nord.

Dinamo si FCSB se pregatesc pentru episodul cu numarul 176 din Derby de Romania. Meciul va avea loc duminica, 16 februarie, de la ora 20:00 pe Arena Nationala. Ultrasii din Peluza Nord si-au anuntat revenirea pe stadion alaturi de echipa lui Gigi Becali si se anunta o atmosfera de zile mari.

Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a vorbit despre acest lucru si spune ca le-a dat fanilor bani pentru a face o coregrafie spectaculoasa, insa spune ca galeria celor de la Dinamo este numarul 1 in tara.

"Le-am dat bani fanilor ca sa faca o coregrafie spectaculoasa. Aveam sete de galerie dupa atata timp fara fani. Dar nu am dat bani, am cumparat materiale. Le-am platit eu, am si facturi.

Sa ma ierte fanii, dar e greu sa ii intreci pe cei de la Dinamo. E greu cu ei, sunt inventivi. La galerie, mereu au fost peste noi. Galeria lui Dinamo e numarul 1 in tara, peste noi si peste olteni. Bogdan Vintila ramane pe vei la FCSB. Chiar daca pierde cu Dinamo. Il inmormantez sau ma inmormanteaza. E o parabola", a declarat Gigi Becali, la Digi.