Dezvaluirile NEASTEPTATE ale lui Mirel Radoi despre momentul in care antrena FCSB! Cum l-a pus la "punct" pe Gigi Becali si cum facea Olaroiu sa nu asculte de ordinele patronului

Mirel Radoi a vorbit si despre relatia pe care o are cu Gigi Becali.

Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Mirel Radoi, a vorbit intr-un interviu la emisiunea "Marius Tuca Show" despre patronul FCSB, dar si despre perioada in care a fost antrenorul ros-albastrilor si cum a reusit sa il faca pe Gigi Becali sa nu mai intervina la echipa.



"Nu este imposibil sa colaborezi cu Gigi Becali, dar este foarte greu. Este un om foarte activ, eu ii ziceam: <<mata ai niste idei geniale>>, dar ma suna de anumiti jucatori carora le muta pozitiile. Noi am avut o relatie ok, insa la un moment dat a vrut sa se implice si i-am zis ca eu nu accept asa ceva. Eram la inceput de cariera, nu puteam face compromisuri. El a inteles foarte bine si nu au mai fost probleme", a declarat Mirel Radoi.

Mirel Radoi a vorbit si despre Cosmin Olaroiu, unul dintre antrenorii care i-a marcat cariera. Selectionerul a fost intrebat daca Gigi Becali obisnuia sa intervina si in perioada in care acesta era antrenor al Stelei.

"Eu nu am cum sa stiu lucrurile astea, dar daca ii spunea, in perioada aia nu avea acces total la echipa si Oli putea sa il mai pacaleasca din candd in cand. Adica daca nasul ii spunea: <<Vreau sa joace Mirel>>, el ii zicea <<Da, da, o sa joace Mirel>>, dar a doua zi ii zicea ca nu mai joaca Mirel, ca l-a lovit Dica la antrenament. El nu avea cum sa stie, insa acum nu mai poti face lucrurile astea", a adaugat Mirel Radoi in cadrul emisiunii citate.