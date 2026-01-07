Man a devenit titular la PSV sub comanda lui Peter Bosz și se pare că își va menține această poziție și la începutul acestui an.

Bosniacii jubilează după ce Dennis Man a fost avertizat de olandezi

Totuși, jurnaliștii batavi l-au ”avertizat” pe fotbalistul român de faptul că nu este constant și că trebuie să mențină un nivel ridicat al prestațiilor și în a doua parte a sezonului pentru a rămâne în primul 11.

La PSV, Dennis Man concurează pe același post cu bosniacul Esmir Bajraktarevic, iar ”avertismentul” primit de fotbalistul român a ajuns și la urechile bosniacilor.

”Poziția românului în flancul drept se clatină: Va deveni Esmir Bajraktarevic titular la PSV?”, au titrat cei de la Raport.ba.

”Jurnaliștii olandezi subliniază că fotbalistul român dă dovadă de inconstanță și că, în a doua parte a sezonului, trebuie să aibă mult mai des prestații solide. În caz contrar, șansa îl așteaptă pe jucătorul de 20 de ani al naționalei Bosniei și Herțegovinei, Esmir Bajraktarevic”, au scris bosniacii.

În prima parte a sezonului, Dennis Man a contribuit cu patru goluri și cinci pase decisive în 18 meciuri, în timp ce Bajraktarevic a bifat două goluri și două pase decisive în 19 meciuri.

13 milioane de euro este cota de piață a lui Dennis Man, conform Transfermarkt.

5 milioane de euro este cota de piață a lui Esmir Bajraktarevic, conform Transfermarkt.

Ce au scris olandezii despre Dennis Man

”Dennis Man și Esmir Bajraktarevic sunt în acest moment, ierarhic vorbind, atuurile pentru flancul drept la PSV. Pe stânga, Ivan Perisic și Couhaib Driouech sunt acum apți și sunt oamenii de bază, în timp ce în centrul atacului se pot descurca Guus Til și Ricardo Pepi. Totul pare să fie dublat pe posturi, dar, mai ales pe partea dreaptă, ambii oameni trebuie să încerce să convingă ceva mai des. Sunt jucători oarecum capricioși [n.r. - grillig], iar acest lucru este valabil și pentru colegul lor Driouech, care a atins totuși niște vârfuri superbe ocazional în prima parte a sezonului”, a scris sursa citată mai sus.

