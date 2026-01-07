Fundașul crescut de AC Milan a fost aproape de un transfer în Superligă și în vară, când a fost dorit de Dinamo, dar a preferat un transfer în Serie B, la Sampdoria, unde nu a jucat deloc.



Acum, Bergodi l-a convins să semneze cu U Cluj și s-a alăturat deja lotului noii sale echipe în cantonamentul din Antalya, în dialog cu reporterii prezenți în Turcia, fundașul central a vorbit despre noul pas din cariera sa.

Andrei Coubiș a rupt tăcerea în Antalya: ”Domnul Lucescu? Sper să mă cheme la națională”



„E o etapă foarte importantă din cariera mea și sper să ajut echipa și să câștigăm cât de mult. Nu a fost o alegere grea, doar am venit cu gândul să joc și să o fac cât de bine pot, pentru echipă și pentru mine.



(n.r. - despre oferta de la Dinamo) Asta e ce se spune pe internet, dar practic doar Clujul a fost o ofertă concretă. Vreau să-mi găsesc forma și să câștigăm cât mai mult”, a spus Coubiș.



Andrei Coubiș a dezbătut și subiectul convocării la echipa națională. S-a spus, în trecut, că a refuzat prezența la naționalele de tineret ale României pentru a juca în culorile Italiei, dar acum este decis să reprezinte din nou România și așteaptă telefonul lui Mircea Lucescu.



„Doar că am fost chemat la U20 la Italia, am fost trimis de Milan când a fost și asta e. Așa a fost! Încă pot schimba și să joc și pentru România. (n.r. - te gândești să o faci?) Da, normal. Sută la sută. Eu singur m-am gândit, n-am nicio treabă.



(n.r .- Ce mesaj îi transmiți domnului Lucescu?) Îl aștept! Sper să mă cheme la echipa națională”, a mai spus fundașul.



Deși transferul său la Sampdoria ar fi urmat să devină definitiv în februarie, Coubiș nu va mai continua la clubul din Serie B. Împrumutul său se va încheia prematur.



Crescut în academia lui AC Milan, Coubiș are o înălțime de 1,89 metri și poate evolua și ca fundaș dreapta. Este cotat la 100.000 de euro pe Transfermarkt și mai avea contract cu „rossonerii” până în iunie 2027.

