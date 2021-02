Noi probleme pentru Dinamo! Clubul, obligat sa il PLATEASCA pe un fost conducator! Cat trebuie sa scoata 'cainii' din buzunar

Suporterii din programul DDB au primit o noua lovitura grea din partea unui fost oficial al clubului.

Florin Prunea a castigat litigiul cu fosta sa echipa la Tribunalul Bucuresti, iar dinamovistii trebuie sa ii plateasca fostului presedinte al clubului suma de 40.000 de euro, potrivit Gazetei Sporturilor.

Conform sursei citate, suma reprezinta salariile pe care Prunea nu le-a primit in perioada octombrie 2019- iunie 2020, plus perioada de somaj tehnic impusa de pandemia de coronavirus si cheltuielile de judecata.

Decizia nu este insa definitiva, lubul alb-rosu avand posibilitatea de a face apel, astfel incat 'cainii' ar mai putea castiga timp pentru a face rost de bani.

"Era o solutie logica. La vremea respectiva, nu am avut cu cine sa vorbesc. Am incercat sa stingem litigiul pe cale amiabila, avand in vedere relatia mea de afinitate cu clubul si brand-ul Dinamo. Acum, nu am ce negocia! Probabil, clubul va face apel, nu stiu. E un contract de munca intre angajator si angajat. Sunt drepturile mele pentru perioada in care am muncit, nu vreau daune sau altceva", a comentat Prunea aceasta decizie pentru sursa citata.