Gică Popescu a surprins când a fost întrebat despre FCSB: „Eu sunt convins”

Gică Popescu a vorbit despre șansele lui FCSB la titlu.

FCSB a avut o stagiune sub așteptări, dar ultimele rezultate din campionat îi fac pe suporterii echipei bucureștene să spere că au șanse să încheie sezonul regulat în primele șase.

„Roș-albaștrii” au încheiat anul 2025 cu victoria 2-1 din derby-ul cu Rapid și vor avea o luptă complicată pentru o poziție în play-off.

Gică Popescu: „FCSB va fi una dintre echipele care se va bate la campionat”

Gică Popescu a vorbit despre șansele FCSB-ului la play-off și la titlu, chiar dacă echipa patronată de Gigi Becali se află la 13 puncte de liderul Universitatea Craiova.

Președintele Farului consideră că dacă roș-albaștrii vor termina în primele șase echipe la finalul sezonului regulat nu pot fi excluși din lupta la titlu. 

„Eu cred că FCSB se va bate la campionat. Va fi una dintre echipele cu şanse reale de a câştiga campionatul. Niciodată nu am crezut, nici măcar o secundă, că nu va intra în play-off. 

FCSB va fi una dintre echipele care se va bate la campionat pentru că, odată intrată acolo, şi celelalte echipe încep să aibă mai mult respect faţă de FCSB şi odată scăpaţi jucătorii de această presiune, se va vedea experienţa în cupele europene. Jucători de valoare, care câştigă foarte mulţi bani… eu sunt convins că FCSB va fi acolo sus”, a declarat Gică Popescu la as.ro.

Farul este una dintre echipele care au șanse să se califice în play-off. Constănțenii se află pe locul 10 în Superliga la șase puncte de poziția a șasea ocupată de Oțelul.

