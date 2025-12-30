După 21 de etape, formația dirijată de Elias Charalambous a înregistrat 31 de puncte, cu opt victorii și șapte remize, la care s-au adăugat și șase înfrângeri.



FCSB se află la nouă lungimi în spatele liderului Universitatea Craiova și la doar două puncte de Oțelul Galați, care ocupă ultima poziție în zona de play-off.



”Rămâne Florin Tănase la FCSB?” Gigi Becali, întrebat frontal despre starul campioanei



Florin Tănase (31 de ani), golgheterul campioanei en-titre cu 10 reușite în 21 de etape, a fost ofertat din China și Golf și ar putea să o părăsească pe FCSB în fereastra de transferuri din iarnă.



Într-un interviu pentru Pro TV și Sport.ro, Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor, a fost întrebat dacă fotbalistul rămâne sau nu rămâne la FCSB după perioada de mercato.



”(Rămâne la FCSB în continuare?) Cred că da, nu știu. Întrebați-l pe el, nu pe mine! Nu stă FCSB în niciun jucător. Unii vin, alții pleacă”, a fost răspunsul lui Gigi Becali.



Cifrele lui Tănase



Cotat la 2,3 milioane de euro de site-urile de specialitate, Florin Tănase a revenit la FCSB în vara lui 2024, după doi ani petrecuți în străinătate la Al Jazira, respectiv Al Okhdood.



FCSB l-a vândut pe Tănase în urmă cu trei ani la arabi pentru 3 milioane de euro, moment în care cota sa pe piața transferurilor, potrivit Transfermarkt, era de 5,5 milioane.

