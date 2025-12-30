Denis Alibec (34 de ani) va continua la FCSB, cel puțin pentru moment, în ciuda informațiilor apărute recent privind o despărțire iminentă.



După ce Mihai Stoica anunțase că atacantul nu va mai face parte din planurile echipei, Gigi Becali a intervenit și a transmis că situația s-a schimbat în urma unei discuții cu președintele clubului. Patronul FCSB a decis ca Alibec să fie păstrat pentru cantonament, urmând ca viitorul său să fie stabilit în funcție de randament.



Gigi Becali îi mai dă o șansă lui Denis Alibec



„M-a întrebat Mihai ce facem cu Alibec, dacă îl luăm în cantonament. I-am spus că am încă încredere în el, că poate face un cantonament bun și să fie cel mai tare atacant. Eu am încredere în Alibec”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.



Patronul roș-albaștrilor a evidențiat și faptil că perioada de pregătire va fi decisivă pentru atacant.



„Dacă face un cantonament bun și se antrenează, poate să fie cel mai bun atacant din România. Avem multe meciuri, jucăm în campionat, Cupă și Europa League. Dacă Alibec e bun, nu are rost să mai luăm atacant”, a mai spus Becali.



Revenit la FCSB ca jucător liber de contract pe 1 iulie 2025, Denis Alibec a avut apariții limitate. În 13 meciuri disputate în toate competițiile, atacantul a adunat doar 346 de minute, cu un bilanț de un gol și două pase decisive.

