Fostul internațional consideră că atacantul campioanei nu mai arată aceeași determinare din prima perioadă petrecută la echipă și avertizează că lipsa de concentrare îl poate costa.



Marian Aliuță îl avertizează pe starul lui FCSB: „Face greșeli”



Aliuță apreciază în continuare nucleul format de Florin Tănase și Darius Olaru, pe care îi vede drept motoarele FCSB-ului. În opinia sa, cei doi au dus greul echipei chiar și în momentele dificile, iar valoarea și încrederea lor îi fac greu de oprit în Superliga.



„De la Bîrligea aştept mai mult. A început bine, este un jucător important, dar simt că face unele greşeli. Ar trebui motivat să-şi regăsească jocul pe care l-a arătat la început, să devină mai serios, aşa cum era la debut. Are calităţi de atacant, însă trebuie să lase deoparte atitudinea de 'eu sunt important aici', pentru că în trei, patru meciuri poţi ajunge pe bancă şi totul se poate rupe. Trebuie să arate aceeaşi determinare ca la început şi, cu siguranţă, va ajuta echipa mult mai mult decât a făcut-o spre finalul sezonului", a declarat Marian Aliuţă.



În actualul sezon, Daniel Bîrligea a adunat 24 de meciuri în toate competițiile pentru FCSB, cu 7 goluri și 6 pase decisive.

FCSB, abia pe locul 9 în Superliga

La momentul redactării acestui articol, Universitatea Craiova ocupă primul loc în Superliga, cu 40 de puncte, fiind urmată de Rapid București, cu 39. FC Botoșani se află pe poziția a treia, cu 38 de puncte, la egalitate cu Dinamo, ocupanta locului patru.



FC Argeș, nou-promovată, se află pe locul 5, în timp ce Oțelul Galați completează top 6, cu 33 de puncte. La polul opus, FCSB, campioana ultimelor două sezoane, se află abia pe locul 9, cu 31 de puncte, în timp ce CFR Cluj ocupă poziția a 11-a, cu 26 de puncte.

