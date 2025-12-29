Ultima aventură la FCSB nu a decurs așa cum ar fi sperat atacantul și s-a confruntat cu numeroase accidentări, a jucat doar 346 de minute și a reușit să contribuie doar cu un gol și două pase decisive.

Gică Popescu: ”Dacă Alibec ar renunța la anumite pretenții financiare și am găsi un echilibru, îl așteptăm cu brațele deschise!”

Din acest motiv, Alibec își dorește să plece la o echipă la care să poate juca și se pare că sentimentul este reciproc. Nici Becali&co. nu l-ar mai dori pe Alibec. Totuși, atacantul poate continua în Superliga României.

Gică Popescu a avut cuvinte de laudă la adresa lui Denis Alibec și a susținut clar că în campionatul României nu există echipă la care un jucător precum fotbalistul de la FCSB să nu fie dorit.

Președintele de la Farul Constanța spune că Alibec este așteptat cu brațele deschise în cazul în care își dorește să revină la Farul, însă ca acest lucru să se întâmple, fotbalistul trebuie să mai renunțe la pretențiile financiare, deoarece clubul de la malul mării traversează un moment delicat din punct de vedere financiar.

Întrebat ce i-a lipsit lui Alibec pentru a se impune la FCSB, Gică Popescu a declarat că, în ciuda tuturor calităților sale, atacantul are nevoie de mai multă răutate și de mai multă dorință de performanță.

”Eu cred că nu există echipă în Liga 1 care să își permită să refuze un jucător precum Denis Alibec. El este constănțean. Întotdeauna a fost primit cu brațele deschise când a venit la Constanța. El a venit cu o atitudine incredibilă când a venit și nu a făcut-o ca o simplă formalitate, a pus umărul și a ajutat foarte mult echipa în anii în care a jucat la Constanța.

Bineînțeles că ne-am dori un jucător ca Alibec, cine nu și l-ar dori, dar există o problemă peste care de foarte multe ori este greu să treci: partea financiară. În momentul de față, noi nu suntem într-o situație financiară care să ne permită să cumpărăm sau să plătim un jucător precum Denis Alibec. Dacă el ar renunța la anumite pretenții financiare și am găsi un echilibru, cu brațele deschise. El vine acasă la Constanța. Dacă ar veni la Farul, ar veni acasă.

Nu știu ce se întâmplă acolo. El este un jucător cu o calitate incredibilă, are potențial să joace la multe echipe de afară, nu din campionatul nostru, dar pentru asta ai nevoie de mai mult decât talent. E nevoie de ambiție, e nevoie să fii încăpățânat ca să aduci trofee, să câștigi trofee, să ai rezultate personale, în cazul lui să marchezi goluri, pentru că este vârf de atac și un vârf de atac trăiește prin goluri. Calități, cu carul, dar îi lipsește ceva, poate mai multă răutate, poate mai multă ambiție să câștige trofee, dar calitate de echipe mari”, a spus Gică Popescu în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

