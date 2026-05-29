Gică Craioveanu, fost atacant la echipe precum Universitatea Craiova, Real Sociedad, Villarreal sau Getafe, a vorbit despre barajul dintre Dinamo și FCSB.

Gică Craioveanu, pronostic pentru Dinamo - FCSB

Derby-ul ce are miză directă calificarea în turul II preliminar al Conference League se joacă astăzi, de la 20:30, pe „Arcul de Triumf” și va fi redat LIVE TEXT pe Sport.ro.

Craioveanu a explicat că Dinamo este favorită, deoarece a jucat în ultimele luni în play-off, la un nivel mai înalt decât FCSB, prezentă în play-out.

„E favorită Dinamo! Dinamo a jucat contra unor echipe bune în ultimele luni, dar nu același lucru se poate spune despre FCSB. FCSB a avut alți adversari, care au fost mult mai ușori.

Craioveanu: „Dinamo e un pic favorită în fața FCSB-ului”

Dinamo a fost obișnuită în ultimul timp să joace meciuri cu miză, partide importante. De asta cred că e un pic favorită în fața FCSB-ului”, a declarat Gică Craioveanu, potrivit digisport.ro.

Ultimele două meciuri dintre Dinamo și FCSB au avut loc în sezonul regular al Superligii României. „Câinii” s-au impus cu 4-3 în tur, iar returul a consemnat o remiză albă, pe Arena Națională (0-0).

Cele două grupări au ajuns în finala barajului pentru un loc în preliminariile UECL după ce Dinamo a terminat pe locul 4 în play-off (39 de puncte), iar FCSB a încheiat play-out-ul pe 8, cu 37 de puncte, și a învins-o ulterior în primul baraj pentru Europa pe FC Botoșani cu 4-3.