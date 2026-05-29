Dinamo - FCSB, de la 20:30. Echipe probabile + cine este favorita caselor de pariuri din România. Analiza și pronosticul lui Dan Chilom

Pentru ultimul loc care duce în preliminariile Conference League în sezonul 2026-2027, se duelează echipele cu cel mai mare bazin de suporteri din fotbalul românesc: FCSB și Dinamo.

Dacă pentru FCSB acest an competițional poate fi trecut la decepții, cel puțin pe plan intern, acolo unde nu s-a putut clasat între primele 6 echipe, și astfel a jucat în play-out, pentru “câini”, sezonul 2025-2026 a fost confirmarea falțului că Dinamo București e din nou “back in business”. Totuși, în cazul în care trupa lui Kopic nu prinde nici anul acesta un loc de Europa, am putea vorbi de un eșec. Asadar, meciul are miză! FCSB se poate revanșa în fața suporterilor, în timp ce Dinamo poate reveni in competițiile intercontinentale după o pauză de 9 ani.

Dinamo - FCSB. Echipe probabile

DINAMO:

Epassy - Sivis, Stoinov, Boateng, Opruț - Gnahore, Mărginean, Cîrjan - Armstrong, Pușcaș, Musi.

FCSB:

Târnovanu - V. Crețu, Dawa, M. Popescu, Radunovici - Joao Paulo, Fl. Tănase – Cisotti, Olaru, Toma - Miculescu.

Casele de pariuri o dau drept favorită pe Dinamo, cu o cotă de 2.35.

FCSB are 2.90 la victorie în timp regulamentar.

Egalul - 3.55

Dinamo merge mai departe - 1.80

FCSB merge mai departe - 2.20

Dinamo câștigă în prelungiri - 12.00

FCSB câștigă în prelungiri - 14.00

Dinamo câștigă la penaltiuri - 12.00

FCSB câștigă la penaltiuri - 12.00

Partida se desfășoară pe stadionul Arcul de Triumf, iar Dinamo este în postură de echipă gazdă

În ultimele 10 meciuri directe FCSB conduce clar: 8-1!

Echipa care se va impune, va evolua în turul al doilea preliminar din UEFA Conference League.

Kopic și Baciu se întâlnesc pentru prim oară într-un meci oficial în postura de tehnicieni.

Meciul va fi condus de arbitrul de 37 de ani, Marian Barbu.

Sugestia Sport.ro:

Ambele echipe marchează