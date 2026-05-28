Veste majoră pentru Dinamo și FCSB, cu 24 de ore înaintea finalei barajului pentru Conference League

Dinamo și FCSB se vor înfrunta în finala barajului pentru Conference League, vineri, de la ora 20:30, pe Stadionul Arcul de Triumf.

Nu vor fi probleme cu gazonul la Dinamo - FCSB!

Cu 24 de ore înaintea derby-ului cu miză uriașă, pe "Arcul de Triumf" s-a desfășurat un alt eveniment - reeditarea sfertului de finală din Cupa UEFA dintre Steaua și Rapid, meci încheiat la egalitate, 0-0.

Având în vedere distanța redusă dintre cele două evenimente, Dinamo și FCSB aveau temeri legate de modul în care s-ar putea prezenta gazonul vineri seară, la ora finalei barajului.

Mihai Stoica, prezent joi seară alături de foștii jucători ai Stelei, a dat însă asigurări că FCSB și Dinamo vor beneficia de un gazon foarte bun.

"Gazonul va rezista pentru mâine fără probleme. Mâine va fi încă o dată tuns și nivelat. Se prezintă foarte bine", a spus Mihai Stoica, într-un interviu pentru VOYO.

Cum a arătat gazonul de pe Arcul de Triumf, joi seară, la Steaua - Rapid 0-0

Deși echipa se află acum în cantonament, Mihai Stoica și-a găsit timp să participe și la evenimentul UEFAntasticilor. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a stat pe bancă lângă Cosmin Olăroiu, antrenorul care a dus-o pe Steaua până în semifinalele Cupei UEFA din sezonul 2005/2006.

„Mă gândesc la câte s-au întâmplat de atunci încoace. E clar că nostalgia există, dar rememorăm foarte multe evenimente, nu doar atmosfera de atunci. Pentru că foarte mulți, și din tabăra noastră, dar și din tabăra Rapidului am rămas prieten. Practic unul dintre cei mai buni prieteni pe care îi am în fotbal este Vasile Maftei.

Este imprsionat ritmul în care se joacă, unii dintre ei arată a jucători activi. Mă uit la Ogăraru, la Goian, la Paraschiv, chiar și la Mirel, deși Mirel are un genunchi, nici nu ați vrea să știți ce e în genunchiul lui.

Dacă e vorba să plecă de aici cu taxiurile, unii vor pleca cu ambulanța direct. A fost o generație de luptători, de aceea au ajuns ambele echipe într-o fază atât de avansată a unei cupe europene.

Nu se stătea atât de mult pe jos, cred că aici ar trebui noua generație să ia exemplu de la ei.”, a mai spus Mihai Stoica.

Cum arată UEFAntasticii, la 20 de ani după sfertul Steaua - Rapid

VIDEO Rezumat Steaua - Rapid 0-0 (reeditarea sfertului UEFAntastic după 20 de ani)

