Nu vor fi probleme cu gazonul la Dinamo - FCSB!

Cu 24 de ore înaintea derby-ului cu miză uriașă, pe "Arcul de Triumf" s-a desfășurat un alt eveniment - reeditarea sfertului de finală din Cupa UEFA dintre Steaua și Rapid, meci încheiat la egalitate, 0-0.

Având în vedere distanța redusă dintre cele două evenimente, Dinamo și FCSB aveau temeri legate de modul în care s-ar putea prezenta gazonul vineri seară, la ora finalei barajului.

Mihai Stoica, prezent joi seară alături de foștii jucători ai Stelei, a dat însă asigurări că FCSB și Dinamo vor beneficia de un gazon foarte bun.

"Gazonul va rezista pentru mâine fără probleme. Mâine va fi încă o dată tuns și nivelat. Se prezintă foarte bine", a spus Mihai Stoica, într-un interviu pentru VOYO.