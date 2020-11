Craiova, pregatita sa numeasca un alt antrenor pe banca echipei! "Multi vor sa vina aici!" Anuntul oltenilor dupa ce Bergodi si-a anuntat demisia

Bergodi si-a anuntat demisia dupa infrangerea pe teren propriu cu Chindia, in ciuda faptului ca Universitatea Craiova este inca lider in Liga 1 si e o candidata importanta in lupta la titlu.

Decizia italianului a venit ca un fulger si a luat prin surprindere pe toata lumea din cadrul clubului.

Cu toate acestea, oltenii sunt gata sa ii accepte demisia lui Bergodi si vor numi un alt antrenor pe banca echipei:

"Nu stiu nimic dintre problemele lui. Nici domnul Rotaru, nimeni nu stie. Nimeni n-a vorbit cu el. Cu nimeni nu a vorbit despre asta. Nu au fost probleme, noi nu ne ducem la stadion, contactele sunt putine. I-am trimis un mesaj domnului Rotaru. Nu am avut timp sa ma uit.

E o echipa pe locul intai, cum sa comentam daca e ncesara? Sunt niste infrangeri mai greu de perceput. Sa te bata Clinceniul, Targoviste? Dar ti le asumi. Vezi ce faci. Fac parte din joc si astea. N-au fost cativa jucatori, dar asta nu inseamna ca la cel lot avem nu putem face o echipa care sa o bata pe Chindia. Si lotul e facut ca echipa asta sa nu piarda", a spus Sorin Cartu, pentru Telekom Sport.

Sorin Cartu: "O sa cautam alt antrenor!"

Presedintele Universitatii Craiova ii ia apararea lui Bergodi pentru infrangerea cu Chindia, insa e convins ca daca acesta va pleca, nu va fi o problema aducerea unui nou antrenor:

"O sa cautam alt antrenor, daca isi mentine pozitia. La Craiova vor sa vina multi antrenori. Si-a dat demisia, e treaba lui. Sa vedem daca e adevarat. A fost un mandat pozitiv. Au fost atatea victorii, echipa e pe primul loc. Nu are motive sa-si dea demisia. Nu e numai vina lui. E vina intregului colectiv, antrenori, jucatori. Victoriile ei le-au facut, infrangerile tot ei. E decizia lui", a mai spus Cartu.