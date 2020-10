Reactia lui Bergodi dupa prima INFRANGERE din noul sezon! Anuntul antrenorului in legatura cu revenirea lui Koljic pe teren

Universitatea Craiova a obtinut prima infrangere din noul sezon din Liga 1, dupa o serie de 7 victorii consecutive.

Cristiano Bergodi a vorbit despre infrangerea suferita si s-a declarat multumit la finalul meciului de prestatia jucatorilor sai, in ciuda faptului ca echipa a pierdut.

Italianul a vorbit si despre Koljic, a carui absenta din teren incepe sa se simta si a dezvaluit ca ar putea reveni la inceputul lui ianuarie.

"Am creat o gramada de ocazii, nu sunt dezamagit. Am respect pentru Clinceni, dar normal ca puteam castiga acest meci. Nu mi-a displacut ce am facut pe teren. In prima repriza am avut ocazii multe. S-a intamplat, nu trebuie sa facem o tragedite. Vom analiza bine meciul si gata.

Koljic e o pierdere pentru noi, a fost un lucru extrem de negativ, un jucator ca el nu se gaseste usor. Mamut e la inceput, nu are relatii de joc cu coechipierii sai. Intr-un meci se pot intampla astfel de lucruri, am ratat multe ocazii, probabil cele mai multe dintr-un meci.

Incercam sa sudam relatiile de joc pentru atacantii pe care ii avem in lot.

Avem vesti bune despre el, probabil va reveni la inceputul anului, normal ca trebuie sa vedem cat de repede si fizic si mental, isi revine. Nu e usor, dar se va recupera. Operatia a fost buna, in retur prinde cateva meciuri si in playoff.

CFR Cluj face ravagii in Europa League, e o echipa buna, e meritul lor, al antrenorului si al jucatorilor", a spus Cristiano Bergdi la finalul partidei.