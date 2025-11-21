Deși la începutul sezonului i-a predat ștafeta lui Ianis Zicu și a ales să se concentreze pe rolul de acționar, Hagi pare să fi ajuns la limita răbdării. Pauza pe care și-a impus-o pentru a analiza lucrurile la rece se apropie de final, tehnicianul recunoscând că îi lipsește adrenalina de la marginea terenului.



Antrenorul care a adus două titluri la Constanța – primul cu Viitorul în 2017 și al doilea cu Farul în 2023 – susține că "pofta" de antrenorat revine pe zi ce trece.



Dor de "firul ierbii"



Hagi a explicat pentru Fanatik că această perioadă de retragere temporară a avut un scop precis: reorganizarea Academiei și o analiză tactică detașată, făcută din fața televizorului sau din tribună. Totuși, chemarea gazonului este mult prea puternică.



"Eu am anunțat că am nevoie de o pauză, să vin și să văd fotbalul și din tribună, de la televizor, să văd cum se vede, să-mi fac analize, să-mi pun la punct anumite lucruri la Farul și la academie", a spus Hagi.



Mai mult, "Regele" a ținut să-i asigure pe suporteri că revenirea sa este o certitudine, chiar dacă nu a înaintat o dată exactă.



"După aceea, e timp, am timp, de viitorul meu. Mă simt bine și va veni pofta, pe zi ce trece, din ce în ce mai mult. Cu siguranță că, la un moment dat, o să mă vedeți revenit în antrenorat. Sunt de atâția ani în meserie și am spus că îmi place un lucru, anume partea tehnică și o să mă vedeți, acolo jos, la firul ierbii, întotdeauna!", a adăugat fostul mare internațional.



Hagi a încheiat cu o filozofie proprie despre imprevizibilitatea sportului: "Fotbalul este o necunoscută, eu știu că trebuie să fii pregătit și în somn".

