”Tricolorii” se vor duela cu Turcia, în deplasare, pe 26 martie, iar dacă vor trece de selecționata ”Țării Semilunii”, vor juca împotriva învingătoarei dintre Slovacia și Kosovo, tot în deplasare.



Ciprian Marica, fostul internațional, este optimist înainte de meciurile de la baraj, chiar dacă, spune el, Turcia ne este superioară la toate capitolele.



Kenan Yildiz (Juventus), Arda Guler (Real Madrid), Can Uzun (Eintracht Frankfurt) sau Hakan Calhanoglou (Inter Milano) sunt cel mai sonore nume pe care le are la dispoziție selecționerul Turciei, Vicenzo Montella (51 de ani).



Ciprian Marica: ”Ne sunt net superiori”



„Am picat rău. Turcia este o echipă bună, cu jucători de 60-70 de milioane, la Real Madrid și alte echipe mari. Erau de evitat, nu ni i-am fi dorit, dar trebuie să evidențiem și punctele noastre forte. Îi cunoaștem pe turci foarte bine, selecționerul nostru a fost și selecționerul lor. Avem jucători în Turcia, știm fotbalul și mentalitatea de acolo.



Într-un astfel de meci, micile detalii fac diferența. Aici apelez la experiența lui nea Mircea, care este atent la toate detaliile, să-i surprindem pe turci. Într-un meci atât de important, spiritul de echipă să bată valoarea individuală a adversarilor.



Avem nevoie de experiența lui nea Mircea, de orice mic detaliu care ne poate ajuta să câștigăm acest meci. Sigur, ține și de noroc, de Divinitate, cum vreți s-o numiți. Valoric, dacă e să-i luăm în parte, ne sunt net superiori la toate capitolele, dar s-au mai văzut surprize.



Am văzut că oamenii din fotbalul românesc sunt optimiști. Nouă ne place să fim optimiști, dar trebuie să fim și realiști. Vom întâlni o echipă nu puternic, ci foarte puternică, în fața căreia avem 20-25% șanse că câștigăm. E o șansă mică, dar e șansa noastră”, a spus Marica, potrivit GSP.ro.



Ediţia din 2026 a Cupei Mondiale va fi găzduită de trei ţări: Statele Unite ale Americii, Mexic şi Canada. Până în acest moment sunt cunoscute 42 din cele 48 de participante, ultimele 6 urmând a fi stabilite în urma barajelor europene şi intercontinentale.



Tragerea la sorţi a grupelor Cupei Mondiale 2026 este programată în 5 decembrie, la Washington, de la ora 19:00.



Cum arată traseul României la baraj

Semifinale – 26 martie 2026 (în deplasare)



Turcia – România

Finală – 31 martie 2026

