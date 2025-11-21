GALERIE FOTO Înfrângere grea pentru Gabriela Ruse, în Luxemburg, după aproape trei ore de joc

Marcu Czentye
Gabriela Ruse, eșec tulburător într-un turneu ITF.

Gabriela Ruse (99 WTA) a suferit un eșec dureros împotriva unei jucătoare clasate pe locul 568 în ierarhia mondială, în turneul ITF W75 de la Petange, Luxemburg.

Gabriela Ruse, înfrângere în fața ocupantei locului 568 în clasamentul mondial

După două ore și patruzeci și cinci de minute, Ruse a fost învinsă de o germancă în vârstă de 18 ani, Eva Bennemann, scor 7-6 (5), 7-6 (6).

În calitate de favorită cu numărul doi la câștigarea trofeului pus în joc în Luxemburg, Gabriela Ruse a ratat cinci mingi de set în manșa inițială; în setul secund, Ruse a revenit de la 0-4 la game-uri, dar nici cele două mingi de meci salvate, la 4-5 la game-uri nu au fost confirmate, în tiebreak.

La a cincea oportunitate de a închide meciul, Bennemann a reușit calificarea neașteptată, avansând în sferturile de finală ale competiției.

Gabriela Ruse, a treia româncă în clasamentul WTA, la finalul sezonului 2025

La sfârșitul celui mai bun sezon al carierei, Jaqueline Cristian (27 de ani) este „prima rachetă” a României, ocupând locul 39, cu 1324 de puncte.

La doar cinci locuri distanță vine Sorana Cîrstea (35 de ani), care încheie sezonul cu 1243 de puncte și are garantat, la rândul său, un loc pe tabloul principal al Openului Australian.

În aceeași situație se va regăsi inclusiv Gabriela Ruse (28 de ani), care se situează pe locul 99 WTA la finalul sezonului 2025, cu 757 de puncte.

