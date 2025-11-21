Gabriela Ruse (99 WTA) a suferit un eșec dureros împotriva unei jucătoare clasate pe locul 568 în ierarhia mondială, în turneul ITF W75 de la Petange, Luxemburg.

Gabriela Ruse, înfrângere în fața ocupantei locului 568 în clasamentul mondial

După două ore și patruzeci și cinci de minute, Ruse a fost învinsă de o germancă în vârstă de 18 ani, Eva Bennemann, scor 7-6 (5), 7-6 (6).

În calitate de favorită cu numărul doi la câștigarea trofeului pus în joc în Luxemburg, Gabriela Ruse a ratat cinci mingi de set în manșa inițială; în setul secund, Ruse a revenit de la 0-4 la game-uri, dar nici cele două mingi de meci salvate, la 4-5 la game-uri nu au fost confirmate, în tiebreak.

La a cincea oportunitate de a închide meciul, Bennemann a reușit calificarea neașteptată, avansând în sferturile de finală ale competiției.

