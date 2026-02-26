"Comisioanele de astăzi au devenit, aș spune, imorale"

Karl-Heinz Rummenigge continuă să creadă că sumele plătite impresarilor în fotbalul actual sunt "umflate" și nu au legătură în realitatea economică. Conducătorul lui Bayern Munchen crede că agenții jucătorilor au locul lor în fenomen, dar că acesta ar trebui să fie mult mai discret decât în prezent.

"E o prostie să spui că ar trebui să renunțăm total la impresari. E o prostie. Nu îi poți elimina, pentru că fac parte din lumea noastră. Suntem din ce în ce mai dependenți de ei, dar povara lor asupra jucătorilor este enormă.

Comisioanele de astăzi au devenit, aș spune, imorale. Banii nu mai circulă, ci dispar. Într-un anumit sens, suntem cu toții puțin nebuni, mai ales pe piața transferurilor și în privința salariilor și comisioanelor. E ca o cursă frenetică, în care cluburile sunt dispuse să facă orice pentru a-și asigura jucătorii pe care îi doresc.

FIFA, UEFA, agenții, cluburile și ligile trebuie să se așeze împreună și să discute deschis, onest și corect. Numai așa poate fi limitat acest declin financiar. Oricine lucrează opt ore pe zi pentru un salariu normal nu poate înțelege aceste salarii. Trebuie să găsim soluții sustenabile, pentru că fotbalul rămâne un sport și trebuie să continue să fie divertisment, dar în niște limite financiare normale", a declarat legendarul fotbalist german pentru World Football Association.

Rummenigge îi numise "idioți" pe cei de la Newcastle, pentru prețul plătit pentru Woltemade

În octombrie 2025, Karl-Heinz Rummenigge, fost președinte și actual membru al consiliului de administrație al lui Bayern Munchen, a felicitat-o pe rivala VfB Stuttgart că a reușit să scoată de la Newcastle United o sumă imensă de bani pentru transferul lui Nick Woltemade, dar a făcut-o într-un mod original.

"În ceea ce privește cerințele lui Woltemade și Stuttgart, am spus clar: ajungem la cifre pe care nu le mai consider acceptabile. Nu putem satisface fiecare cerere doar pentru a mulțumi pe cineva. Apoi, Woltemade a plecat în Anglia pentru și mai mulți bani. Nu pot decât să felicit Stuttgart pentru că a găsit, ca să spunem așa, un idiot care a plătit atât de mult (n.r. - 85 de milioane de euro), pentru că noi, cei de la Munchen, cu siguranță nu am fi făcut asta", a spus Rummenigge.