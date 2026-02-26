Finalista din sezonul trecut a pierdut dubla manșă cu Bodo/Glimt, iar norvegienii s-au calificat în optimile de finală.

Cum vrea Cristi Chivu să facă uitat dezastrul din Champions League

Echipa lui Cristi Chivu a pierdut în deplasare cu scorul de 1-3, însă antrenorul român era convins că nerazzurrii pot întoarce scorul pe San Siro. Acest lucru nu s-a întâmplat și, chiar dacă Inter a controlat prima repriză, echipa mai bună s-a dovedit a fi Bodo/Glimt.

Cristi Chivu și echipa sa au fost criticați de multe voci importante în fotbalul european, însă tehnicianul român este decis să spele rușinea suferită în Champions League. Italienii de la SempreInter au dezvăluit cum vrea antrenorul român să facă acest lucru.

”Antrenorul lui Inter Milano, Cristian Chivu, stabilește două obiective-cheie pentru a șterge ’rușinea’ din Liga Campionilor”, au titrat italienii.

Concret, jurnaliștii italieni susțin că Cristi Chivu vrea cu orice preț să reușească event-ul cu Inter, să câștige Scudetto și Cupa Italiei, pentru a face uitat dezastrul din Champions League.

Cel puțin în campionat, situația pare favorabilă pentru Chivu. Inter este lider detașat în Serie A, cu 64 de puncte, și are un avans de 10 puncte în fața rivalei din oraș, AC Milan.

În Coppa Italia, Inter se va duela cu Como în semifinalele competiției. Echipa antrenată de Cesc Fabregas este revelația din acest sezon în Italia.