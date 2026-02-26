Transferat la clubul bucureștean în iulie 2025, fotbalistul în vârstă de 28 de ani a devenit o piesă esențială în echipa antrenată de Zeljko Kopic.

În actuala stagiune, el a bifat deja 31 de apariții în toate competițiile, adunând 28 de meciuri în SuperLiga și 3 în Cupa României. Până în luna februarie a acestui an, Raul Opruț a reușit să marcheze 6 goluri și să ofere două pase decisive. În prezent, cota sa de piață se situează la 1,7 milioane de euro.

Un viitor legat de clubul alb-roșu

Fascinat de susținerea suporterilor dinamoviști, jucătorul care evoluează pe postul de fundaș stânga a dezvăluit care sunt obiectivele sale majore până la finalul activității sportive.

„Să ridic un trofeu cu Dinamo la finalul sezonului, să ne calificăm la Campionatul Mondial, să fac pasul la o echipă din afară şi după să vin să mă retrag de la Dinamo. Aşa aş dori să decurgă cariera mea. Să ridic un trofeu la Dinamo, să am şansa să particip la un Campionat Mondial şi să mă retrag de la Dinamo.

De când am venit aici, simt o emulaţie în jurul echipei din partea fanilor. E un lucru special care te face să te simţi fotbalist în adevăratul sens al cuvântului. Cred că sunt nişte suporteri speciali. Au demonstrat nu doar prin faptul că au fost alături de noi pe stadion, dar şi în trecut, când Dinamo a avut probleme, că iubesc acest club şi ar face orice pentru el”, a spus Raul Opruț în cadrul podcastului „Întrebaţi şi voi”.