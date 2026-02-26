Arsenal, actualul lider din Premier League, a înregistrat cele mai mari venituri din istoria sa în sezonul 2024-2025, în valoare de 691 de milioane de lire sterline (791 de milioane de euro), conform agenţiei EFE.

Venituri de aproape 800 de milioane de euro în sezonul 2024-2025

Această performanţă financiară este rodul rezultatelor obţinute pe plan sportiv de către "tunari", care s-au clasat pentru al treilea an consecutiv pe locul secund în Premier League şi au acces în semifinalele Ligii Campionilor pentru prima oară în 17 ani.

La acestea s-a adăugat şi succesul înregistrat de echipa feminină a lui Arsenal, câştigătoarea ediţiei trecute din Women's Champions League.

Clubul londonez a precizat însă că, în ciuda acestor venituri record, a înregistrat pierderi de 1,4 milioane de lire sterline (1,6 milioane de euro).

În datele financiare prezentate săptămâna aceasta, Arsenal evidenţiază o masă salarială de 346 de milioane de lire sterline, cu 19 milioane de lire mai mult decât în sezonul precedent, ceea ce o face a patra cea mai mare echipă din Premier League.

Au crescut veniturile comerciale și veniturile din zilele de meci

În plus, veniturile comerciale au crescut cu 45 de milioane de lire, ajungând la 263 de milioane, în principal datorită vânzării drepturilor asupra numelui terenului de antrenament către Sobha Realty, în februarie 2024.

Veniturile din zilele de meci - bilete, concesiuni etc - au crescut, de asemenea, cu 22 de milioane, ajungând la 154 de milioane de lire, ceea ce face din londonezi al doilea club din Premier League cu cele mai mari venituri la această categorie, după Manchester United, deşi Arsenal a jucat mai multe meciuri acasă decât "Red Devils".

Veniturile din drepturile de televiziune au crescut, la rândul lor, cu 10 milioane de lire, ajungând la 272 de milioane, consolidând statutul lui Arsenal ca unul dintre cele mai importante cluburi din lume.

"Aceste rezultate financiare arată o traiectorie pozitivă, pe măsură ce ne străduim să câştigăm trofee. Investiţiile în echipele noastre, susţinute de creşterea veniturilor, au dus la sezoane semnificative atât pentru echipele masculine, cât şi pentru cele feminine", a declarat Richard Garlick, directorul executiv al clubului din nordul Londrei, conform Agerpres.

