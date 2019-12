"U" CRAIOVA - FC BOTOSANI, LIVE 18:00 | Oltenii pot urca pe locul 2, Botosani ataca play-off-ul! Echipele probabile

Urmarim si comentam impreuna "U" Craiova - FC Botosani de la 18:00 pe www.sport.ro, aplicatia sport.ro si facebook sport.ro

"U" Craiova primeste vizita celor de la FC Botosani in aceasta seara de la ora 18:00. Echipa antrenata de Victor Piturca ocupa locul 4 in clasamentul Ligii 1 cu 31 de puncte dupa 18 etape. In cazul unei victorii, oltenii pot urca pana pe locul 2, la 4 puncte distanta de liderul CFR Cluj. Etapa trecuta, Craiova a pierdut surprinzator pe terenul celor de Sepsi Sfantu Gheorghe, scor 1-0 si au pierdut 3 puncte importante in cursa pentru lupta la titlu. Pana in acest moment, Craiova a mercat 26 de goluri si a primit 17, avand a 3-a cea mai buna defensiva din Liga 1.

De partea cealata, FC Botosani se claseaza pe locul 8 in clasasment cu 26 de puncte dupa 18 meciuri si vine dupa un succes in fata celor de la Viitorul, scor 1-0. Echipa antrenata de Marius Croitoru vrea cu orice pret sa intre in play-off si se afla la doar 4 puncte de ultimul loc care asigura accederea in acest sistem. In cazul unei victorii, moldovenii ar acumula 29 de puncte si ar veni la doar o lungime de FCSB, care ocupa locul 6. Pana in acest moment, Botosani a marcat 25 de goluri si a primit 23.

In tur, meciul dintre cele doua s-a terminat la egalitate, pe terenul celor de la FC Botosani. In ultimele 5 partide, Craiova a reusit o singura victorie in fata celor de la FC Botosani in toate competitiile.

Echipele probabile:

"U" Craiova: Popescu - Matel, Balasa, Ferreira, Bancu - Mateiu, Cicaldau, Ivanov - Nitu, Ivan, Mihaila

FC Botosani: Pap - Patache, Harut, Chindris, Tiganasu - Papa, Rodriguez - Askovski, Ofosu, Roman - Moussa