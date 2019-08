GAZ METAN MEDIAS - FCSB LIVE 21:00 | Debut la FCSB si ultima sansa pentru 3 fotbalisti! Cum ar putea arata prima echipa trimisa de Arges Vintila pe teren

Gaz Metan Medias - FCSB este programat in aceasta seara, de la 21:00. Pe locul 12 in Liga 1, ros-albastrii pot ajunge pe loc retrogradabil daca pierd la o diferenta mai mare de doua goluri. Mediasul lui Edi Iordanescu este pe locul 5.

Bogdan Arges Vintila debuteaza in aceasta seara pe banca FCSB-ului. La doua zile de la numirea in functie, acesta trebuie sa scoata un rezultat bun, pentru ca vicecampioana sa nu ajunga pe loc retrogradabil. Daca va pierde la o diferenta mai mare de doua goluri, FCSB va ajunge sub Clinceni. Apoi, o victorie a lui Dinamo luni seara ar face ca FCSB sa devina ultima clasata!

Pentru meciul de la Medias, Arges Vintila va apela cel mai probabil la o echipa formata tot din rezerve, dat fiind ca ordinul expres al patronului Gigi Becali a fost "ne concentram pe meciul cu Guimaraes".

Pe langa debutul de pe banca al lui Arges Vintila, FCSB va avea un debutant si pe teren. Fundasul bulgar Bozhidar Chorbadzhiyski isi va face aparitia in primul 11.

Alti 3 jucatori de la FCSB isi joaca ultimele carti. Belu, Marc si Gikiewicz au sansa sa impresioneze si sa isi salveze locurile in lot.

Echipa probabila a FCSB-ului

Balgradean - Belu, Chorbadzhiyski, Marc, Soiledis - Oaida, Popescu, Vina - Moutinho, Gikiewicz, Coman

Echipa probabila a lui Gaz Metan Medias

Plesca - Pleasca, Constantin, Larie, Velisar - Fofana, Droppa, Chamed - Olaru, Bus, Ely Fernandes