Bozhidar Chorbadzhiyski (26 de ani), fundașul central bulgar care a jucat 4 meciuri la FCSB în 2019, când a fost împrumutat de la ȚSKA Sofia, a semnat vineri cu Widzew Lodz, echipă din Polonia care are în palmares o semifinală de Liga Campionilor (în sezonul 1982-1983, când competiția încă se numea Cupa Campionilor Europeni).

Chorbadzhiyski, care după plecarea de la FCSB și revenirea la ȚSKA Sofia s-a transferat în Polonia, la Stal Mielec, a semnat cu Widzew Lodz un contract valabil până în vara lui 2024, cu posibilitatea prelungirii pe încă un an.

La Widzew Lodz, Chorbadzhiyski va fi coechipier cu fostul dinamovist Montini

Echipă de top în Polonia anilor '80 și '90, Widzew Lodz a jucat în ultimul sezon în liga secundă, reușind promovarea după ce a terminat campionatul pe locul 2.

La promovarea în Ekstraklasa a contribuit, cu 2 goluri și un assist în cele 10 prezențe, și Mattia Montini, fostul atacant italian de la Dinamo și Astra Giurgiu.

Chorbadzhiyski: ”Fotbalul românesc nu mi-a plăcut, nu am vrut să merg acolo”

”Am fost doar împrumut (n.r. - la FCSB), ceea ce a înrăutăţit situaţa. Când era totul bine, nu puteam juca deoarece FCSB trebuia să plătească celor de la ȚSKA Sofia pentru prezenţa mea. De aceea am tot ”contabilizat” accidentări şi suspendări. Sincer, nu am vrut să merg acolo, dar clubul a decis să profite de ofertă şi asta a fost singura opţiune, din păcate. În plus, fotbalul românesc nu mi-a plăcut.

Fotbalul românesc este ciudat. În ce altă ţară eşti suspendat la trei cartonaşe galbene? În plus, modul în care sunt conduse cluburile este unul atipic. Am înţeles că jucam în Europa League şi campionat, dar să ai 30 de jucători în lot nu este normal”, declara bulgarul la începutul anului, pentru sport.tvp.pl.

La FCSB, Bozhidar Chorbadzhiyski a jucat trei partide în Liga 1 și una în Cupa României.