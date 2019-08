ANALIZA Transferuri de 2.7 milioane de euro si salarii anuale de aproape 4 milioane de euro pentru locul 12! FCSB baga bani, dar cam degeaba

Gigi Becali cheltuie 8-9 milioane de euro pe sezon, dar nu a mai castigat titlul de 4 ani.

FCSB a cheltuit 2.7 milioane de euro in aceasta vara doar pe transferuri de jucatori si Gigi Becali a ajuns sa plateasca 3.5-4 milioane de euro pe an doar pentru salariile jucatorilor si staff-ului tehnic. La acestea se mai adauga inca 4-5 milioane euro pentru plata taxelor si impozitelor, salariile celorlalti angajati ai clubului, inchirierea stadioanelor pentru meciuri, functionarea academiei, facturile la serviciile de utilitati si de intretinere ale birourilor si ale bazei sportive de la Berceni, pentru deplasari, cantonamente, chirii si alte cheltuieli. Cel mai mare salariu de la FCSB il are Dennis Man, cu aproximativ 190.000 de euro pe an, in timp ce unii juniori de la echipa secunda castiga cat alti jucatori mai experimentati de la echipe cu pretentii mai reduse.



In aceasta vara, FCSB a incasat bani doar pentru plecarile lui Romario Benzar (Lecce, 2 milioane euro), Junior Morais (Gaziantep Gazisehir, 600.000 euro) si Mihai Balasa (CS „U” Craiova, 100.000 euro), ajungand la aceeasi suma pe care a cheltuit-o pentru sosirile de jucatori. Insa, echipa se afla pe locul 12 in Liga 1, dupa un inceput foarte slab de sezon, si situatia se poate complica din punct de vedere financiar pentru FCSB, daca nu se obtine calificarea in grupele Europa League. Doar cu incasarile din drepturile tv (3.7 mil. euro pentru locul 1 - 2.6 mil. euro pentru locul 6), cu 1.5-3 milioane de euro din contracte de sponsorizare (in functie de performante) si cu din ce in ce mai putin bani din bilete si abonamente, clubul se poate vedea nevoit sa intre puternic in „grasimea” acumulata din transferurile sezoanelor trecute, in cazul unui esec la Guimaraes.

Transferurile FCSB in ultima perioada

Ionut Vana (Viitorul) – 750.000 euro – salariu lunar 10.000 euro

Razvan Oaida (FC Botosani) – 700.000 euro – salariu lunar 10.000 euro

Darius Olaru (Gaz Metan Medias) – 600.000 euro – imprumutat gratis la Medias, pana in decembrie 2019

Ionut Pantiru (Poli Iasi) – 200.000 euro – salariu lunar 12.000 euro

Valentin Cretu (Gaz Metan Medias) – 125.000 euro – salariu lunar 10.000 euro

Sorin Serban (Minaur Baia Mare) – 100.000 euro – salariu lunar 3.000 euro

Adrian Sut (Academica Clinceni) – 100.000 euro – imprumutat pana in vara la Clinceni

Aristidis Soiledis (FC Botosani) – 75.000 euro – salariu lunar 10.000 euro

Bojidar Ciorbadjiski (TSKA Sofia) – imprumutat 1 sezon, 50.000 euro + optiune de cumparare, 450.000 euro – salariu lunar 12.000 euro

Lukasz Gikiewicz (Hajer FC) – transferat gratis – salariu lunar 10.000 euro

Adi Popa (Reading) – imprumutat gratuit – parte din salariu, 20.000 de euro pe luna

Diego Salomao (Al Hazem SC) – transferat gratis – salariu lunar 15.000 euro

Andrei Marc – imprumutat gratuit pana in decembrie 2019 + optiune de cumparare – salariu lunar 7.000 euro

Claudiu Belu (Astra Giurgiu) – transferat gratis – salariu lunar 10.000 euro

Thierry Moutinho (CFR Cluj) – transferat gratis – salariu lunar 13.000 euro