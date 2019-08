Piturca da atacul la jucatori de nationala! Transferurile "bomba" puse la cale imediat dupa numirea la Craiova!

Fostul selectioner vrea sa se intoarca din vacanta in Turcia cu o echipa de titlu si grupele Champions League.

Victor Piturca a acceptat postul de manager general al lui CS „U” Craiova si va intra efectiv in paine pe 2 septembrie, cand se va intoarce din concediul petrecut in Turcia. El a facut deja prima schimbare la club, prin aducerea lui Marian Lupu, preparatorul fizic cu care a mai lucrat la FCSB si la echipa nationala a Romaniei. Urmatoarea mutare asteptata este inlocuirea lui Corneliu Papura si aducerea ca antrenor principal a lui Eugen Neagoe, care si-a reziliat de curand contractul cu Dinamo, s-a operat si va fi apt sa se intoarca pe banca la inceputul lunii septembrie. In perioada urmatoare, Piturca va incepe o evaluare dura a lotului actual de jucatori si, cel mai probabil, se va renunta la aproape jumatate dintre fotbalistii legitimati pana la finalul sezonului.



Conducerea clubului oltean i-a promis, daca va fi nevoie, suplimentarea bugetului actual, de 8-10 milioane de euro, asa ca, in timpul vacantei din Turcia, Piturca va imbina utilul cu placutul si vrea sa negocieze transferuri in Banie cu Silviu Lung jr. (30 ani / Kayserispor), Bogdan Stancu (32 ani / Genclerbirligi), Cristi Tanase (32 ani / Giresunspor), Paul Papp (29 ani / Sivasspor) si Gabriel Torje (29 ani / si-a terminat contractul cu Sivasspor si negociaza cu Chennaiyin FC, echipa din India). De asemenea, fostul selectioner ar vrea sa vada care este situatia contractuala si a altor jucatori cu care a lucrat bine la echipa nationala, printre care Valerica Gaman (30 ani / Al Shabab, marginalizat la echipa din Arabia Saudita dupa plecarea antrenorului Marius Sumudica), Eric Bicfalvi (31 ani / Ural Yekaterinburg), Gicu Grozav (28 ani / Kisvarda), Alexandru Chipciu (30 ani / Anderlecht), Dragos Grigore (32 ani / Ludogoret), Cosmin Moti (34 ani / Ludogoret) si Alexandru Maxim (29 ani / Mainz).



Victor Piturca (63 ani) va fi manager general al formatiei din Banie pentru urmatorii trei ani, va incasa un salariu anual de 200.000 de euro si a cerut clauza de 1 milion de euro pentru calificarea in grupele Champions League si un bonus de 500.000 de euro pentru castigarea titlului in Liga 1. „Am acceptat sa revin in fotbalul romanesc doar pentru ca a fost vorba de Universitatea Craiova. Pentru mine obiectivul este castigarea campionatului si accederea in grupele Ligii Campionilor. Vom vedea cum vor evolua lucrurile in urmatoarea perioada pentru ca, impreuna cu conducerea clubului, am admis faptul ca mai avem nevoie de 4-5 jucatori valorosi. Acesta este obiectivul meu: castigarea campionatului chiar din acest an. Va fi mai greu, insa eu cred ca sunt sanse”, a declarat Piturca pentru publicatia Fanatik.