Transformarea lui Arges Vintila din RAPPER in omul lui Dumnezeu! Antrenorul FCSB-ului a inregistrat o melodie hip hop: "Am venit din strada, sunt crescut in cartier"

Bogdan Arges Vintila (47 de ani) a surprins la primele sale aparitii din postura de antrenor al FCSB-ului prin discursul religios. Arges Vintila "a semnat pe cat o vrea Dumnezeu".

Bogdan Arges Vintila, noul antrenor al FCSB-ului, a adoptat o atitudine "de om smerit", cum ii place patronului Gigi Becali sa spuna. Vintila a surprins la primele sale doua aparitii din aceasta postura. El a spus ca "a semnat pe cat o vrea Dumnezeu", dar si ca "atat timp cat am credinta in Dumnezeu, nu ma tem de nimic".

Transformarea lui Arges Vintila din rapper in omul lui Dumnezeu

Atitudinea lui Arges Vintila surprinde mai ales atunci cand este pusa in comparatie cu modul in care iesea in evidenta pe cand era fotbalist. In urma cu mai bine de un deceniu, Arges Vintila era un portar excentric, care canta muzica hip hop si isi tuna masina.

Potrivit unui articol publicat in 2006 de Libertatea, Arges Vintila a inregistrat si o melodie hip hop, numita "Toata lumea e-n picioare".

"Poate unii vor face misto de mine pe subiectul asta, dar eu chiar am credinta si nu ma tem de nimic", a spus Arges Vintila la conferinta de presa a FCSB-ului, inainte de a-si face o cruce mare.

Ce melodie canta Arges Vintila in urma cu 13 ani

In urma cu mai bine de un deceniu, Arges Vintila inregistra o melodie hip hop impreuna cu un coleg, Cornel Cristescu, dar si cu un nepot al sau. El era mare fan al trupei BUG Mafia.



"Am venit din strada, sunt crescut in cartier

Viata mea este bazata pe trei puncte de reper

Am invatat sa cant cu muzica in gand

Sunt titular indiscutabil, sa le luam pe rand!

Familia este intotdeauna baza mea

Pe primul loc o sa fie mereu, deci nu uita!

In fotbal trebuie sa fii ca mine, mereu atent

Echipa urca din ce in ce mai sus in clasament!

In runda a treia te dobor cu muzica ce-o fac

Aici ma exprim liber, nu sunt obligat sa fac.

In presa se scriu despre mine numai minciuni

Ma doboara in prima faza si ma ridic mai bun

Pe cei ce ma atacainteligenta ii tradeaza

Nu degeaba galeria numele-mi scandeaza", sunt versurile melodiei cantate de "VBA feat Neko AKA Cortez".