Atacul final pentru o aparare beton! Fundasii centrali pe care Becali vrea sa ii aduca saptamana viitoare

Pana pe 2 septembrie, cand se incheie perioada de transferuri, Gigi Becali vrea sa aduca cel putin un fundas central pentru a intari apararea FCSB.

Patronul FCSB are ca prioritate sa il aduca pe Alexandru Pascanu (20 de ani), titular in aceasta vara in echipa U21 a Romaniei, care a ajuns pana in semifinalele Campionatului European de tineret. Vicecampioana Romaniei si Leicester City s-ar fi inteles pentru suma de transfer, aproximativ 500.000 de euro, iar jucatorul ar fi de acord sa vina in Liga 1, dar tranzactia e blocata momentan pentru ca Becali nu vrea sa ii plateasca impresarului jucatorului un comision de 100.000 de euro, considerand ca Pascanu nu a jucat la nivel de seniori si nu a confirmat ca sa puna asemenea conditii.



O alta tinta a latifundiarului este Adrian Rus (23 de ani), de asemenea in lotul reprezentativei U21 la CE 2019 din aceasta vara si fundas central aflat pe lista preliminara a selectionerului Cosmin Contra pentru „dubla” cu Spania si Malta. Jucatorul roman s-a transferat de curand la Fehervar FC, in campionatul Ungariei, dar a intrat in dizgratia oficialilor clubului si a Federatiei Maghiare de Fotbal pentru a ales sa joace pentru nationala de seniori a Romaniei, fiind trimis la echipa secunda, in tentativa de a-l convinge sa aleaga selectionata tarii vecine. Clubul maghiar ar fi dispus sa il vanda, iar pe adresa clubului ar fi venit o oferta concreta de 1.5 milioane de euro. FCSB ar vrea sa il imprumute pe Rus pana la finalul acestui sezon si sa pastreze o optiune de cumparare in valoare de 500.000 de euro.



Daca cele doua variante nu se vor concretiza, la FCSB ar putea ajunge croatul Ante Puljici (31 ani), care era foarte aproape sa semneze cu Dinamo pentru un salariu lunar de 11.000 de euro, dar jucatorul nu a mai parafat intelegerea pentru ca ii acuza pe oficialii dinamovisti ca ar fi incercat sa injumatateasca sumele pentru doua clauze contractuale, care precizau ca ar fi urmat sa primeasca bonusuri de 50.000 in primul an, la semnatura, si 30.000 euro, in cel de-al doilea an de contract. Puljici, un jucator apropiat de Mircea Rednic, fostul antrenor al „cainilor”, concediat la finalul sezonului trecut pentru rezultatele foarte slabe inregistrate, a jucat ultima data la Al Faisaly Harmah, in Arabia Saudita, si ar putea fi intors din drum de tehnician, aflat in relatii foarte reci cu Ionut Negoita, patronul lui Dinamo.



De asemenea, pana pe 2 septembrie, FCSB vrea sa renunte la cativa jucatori, definitiv sau sub forma de imprumut, pentru a usura povara salariala. Printre cei pusi pe lista de transferuri se afla Lukasz Gikiewicz, Claudiu Belu, Alexandru Stan, Andrei Vlad, Diogo Salomao, Ioan Hora sau Dragos Nedelcu, in timp ce Andrei Marc s-ar putea intoarce la Concordia Chiajna.