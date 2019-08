Ultrasii lui Dinamo au luat foc dupa ce au aflat ca Puljic poate ajunge la FCSB: "Daca se duce la Manastire, va dati foc la valiza! Uitati de orice reconciliere"

Ultrasii lui Dinamo ii someaza pe sefi sa-l aduca pe Ante Puljic. "Daca se duce la FCSB, v-ati dat foc la valiza", tuna acestia.

Mutarea lui Ante Puljic (31 de ani) la Dinamo a intrat in impas. Potrivit Telekom, conducerea lui Dinamo a schimbat detaliile intelegerii in momentul trimiterii ofertei, in sensul ca a injumatatit bonusurile asupra carora se intelesese initial cu fundasul croat.

Puljic este o varianta si pentru FCSB, iar Becali se poate orienta catre el daca negocierile pentru aducerea lui Alex Pascanu pica definitiv.

Peluza Catalin Hildan: "Daca Puljic ajunge la FCSB, v-ati dat foc la valiza"

Ultrasii lui Dinamo din Peluza Catalin Hildan au reactionat imediat si au postat un mesaj de amenintare pentru conducere. Acesta i-au somat pe sefi sa-l aduce pe Ante Puljic.

"Daca se duce la Manastirea de pe Centura a vecinilor de clasament, chiar ca v-ati dat foc la valiza", au tunat acestia.

Suporterii din PCH mai spun ca in cazul in care mutarea va pica din cauza sumei de 25.000 euro, Dinamo va plati mult mai mult.

"Cu aia 25.000 chiar scapati ieftin!", au mai scris acestia.