Gaz Metan - CFR Cluj, LIVE 20:30 | Campioana se poate desprinde in fruntea clasamentului din play-off | Echipe probabile

Urmarim si comentam impreuna Gaz Metan - CFR Cluj pe www.sport.ro, aplicatia sport.ro si Facebook sport.ro.

CFR Cluj cauta a doua victorie in play-off, dupa ce in prima etapa s-a impus cu 2-1 pe teren propriu in fata Astrei Giurgiu.

Dan Petrescu poate profita de pasul gresit al Universitatii Craiova si se poate desprinde la 6 puncte in fruntea clasamentului.

De partea cealalta, Gaz Metan este codasa clasamentului din play-off. Mediesenii au pierdut primul meci cu 2-1 in deplasare la Craiova.

Dan Petrescu a avut cuvinte de lauda despre echipa lui Edi Iordanescu, pe care o vede capabila sa se lupte chiar si la titlu:

"Nu e niciun meci usor in play-off, toata lumea isi doreste sa termine cat mai sus. Parerea mea e ca fiecare antrenor ar trebui sa-si doreasca cucerirea titlului, toate echipele au sanse. Ce meci poate fi usor? Gazul are un antrenor foarte bun, care pregateste bine fiecare meci. E o echipa agresiva, inteligenta, cu jucatori de mare valoare. Nu vad de ce nu s-ar bate la primele trei locuri, ba chiar la titlu.

Diferentele vor fi facute in acest play-off de micile detalii si de arbitri. Trebuie sa facem un meci perfect daca vrem sa scoatem ceva pozitiv din acest meci", spunea Dan Petrescu la conferinta de presa de dinaintea meciului.

Echipe probabile:

Gaz Metan: 12. Plesca, 21. Butean, 25. Larie, 23. Constantin, 98. Velisar, 6. Droppa, 17. Fofana, 44. Ciocan, 67. Rosu, 27. Cardoso, 9. Bus

Antrenor: Edi Iordanescu

CFR Cluj: 87. Arlauskis, 4. Manea, 21. Boli, 55. Vinicius, 45. Camora, 94. Itu, 28. Hoban, 8. Djokovici, 10. Deac, 99. Rondon, 62. Petrila

Antrenor: Dan Petrescu

Clasamentul din play-off-ul Ligii 1